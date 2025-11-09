Antoine Dupont remplacé : La grande annonce dans la presse !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Blessé lors du dernier Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont a dû observer de longs mois de convalescence. Si son retour se précise, il n'est pas prêt pour affronter l'Afrique du Sud pour ce test de novembre. Derrière, la concurrence est rude pour devenir sa doublure entre Maxime Lucu, qui semblait avoir l'avantage, et Nolann Le Garrec, qui lui a été préféré cette fois-ci.

Proche du retour, Antoine Dupont est remplacé par Nolann Le Garrec au poste de demi de mêlée pour ce test face à l'Afrique du Sud. Les Bleus ont la chance d'avoir de bons profils pour prendre la place du capitaine du XV de France. Les deux présentent des qualités évidentes et le futur s'annonce bien.

Deux joueurs de qualité pour remplacer Dupont Fort de son début de saison et profitant un peu de la blessure de Maxime Lucu, Nolann Le Garrec est bien le titulaire pour démarrer ce test d'automne face à l'Afrique du Sud. D'après l'entraîneur de l'attaque Patrick Arlettaz, les deux joueurs ont des qualités différentes. « Nolann est capable d’exploit individuel. Il a des appuis, une vitesse, parfois de la vista. Il est capable de faire des gestes un peu… fous. Il a cette capacité tout en étant un très bon demi de mêlée. Et Max est excellentissime dans sa façon de mener, de construire un match. Il a une qualité du jeu au pied incroyable. C’est un capitaine par l’exemple » démarre-t-il pour le Midi Olympique.