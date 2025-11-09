Rupture d'Antoine Dupont : Cauchemar en direct, il dit stop !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi soir pour son premier match de novembre, l'Equipe de France a fini par s'incliner face à l'Afrique du Sud. Les Bleus avaient pourtant les choses en main mais ils ont fini par être dépassés, revivant ainsi le cauchemar d'il y a deux ans lors de la Coupe du monde face au même adversaire. Thomas Ramos voulait oublier cette défaite frustrante.

Victime d'une rupture des ligaments croisés en mars dernier, Antoine Dupont n'était pas sur la pelouse samedi soir pour affronter l'Afrique du Sud. La rencontre a tourné à l'avantage des bourreaux des Bleus lors de la dernière Coupe du monde, un match qui avait été vécu comme un grand traumatisme pour les hommes de Fabien Galthié. Un mauvais souvenir que Thomas Ramos souhaite chasser.

« Il faut passer à autre chose » Après la défaite des Bleus face aux Sud-Africains, Thomas Ramos est revenu sur la défaite de 2023 qui reste encore dans les mémoires. Il a ainsi tenu à pousser un petit coup de gueule. « Il faut passer à autre chose. il faut arrêter de penser à ce qu'il s'est passé il y a deux ans. Il faut croire en notre système. On est très déçus ce soir. On est tombés sur plus fort que nous. Mais c'est important de construire un groupe dans des matches comme ça » dit-il d'après des propos rapportés par L'Equipe.