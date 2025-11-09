Antoine Dupont : Ça vire au fiasco !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le XV de France avait envie de prendre sa revanche sur l’Afrique du Sud après le quart de finale du Mondial 2023, les Springbocks étaient une nouvelle fois plus forts ce samedi soir. Les joueurs de Fabien Galthié se sont ainsi inclinés (17-32), alors qu’ils menaient pourtant à la mi-temps. Les Bleus n’ont toutefois pas réussi à concrétiser au retour des vestiaires, ce qui aurait pu être différente avec Antoine Dupont.

Face à l’Afrique du Sud, le XV de France a démarré très fort. Les joueurs de Fabien Galthié ont réalisé une belle première mi-temps. Alors que les Bleus menaient au score et étaient même en supériorité numérique suite à un carton rouge pour les Springbocks, on imaginait qu’ils allaient déroulé. Ça n’a finalement pas été le cas pour Romain Ntamack et ses coéquipiers. En effet, le XV de France n’a pas réussi à creuser l’écart, gâchant plusieurs occasions. Des ratés qui ont coûté cher puisque derrière, l’Afrique du Sud n’a pas laissé passer sa chance pour repasser devant et aller chercher la victoire.

« C’est là où un joueur comme Antoine Dupont… » Sylvain Marconnet estime d’ailleurs qu’avec Antoine Dupont, l'issue du match face à l’Afrique du Sud aurait été différent pour le XV de France. En effet, pour actu.fr, l’ancien international a fait savoir : « J’ai trouvé qu’on s’est trop précipité pour marquer. C’est là où un joueur comme Antoine Dupont aurait pu amener plus de lucidité (…) Malgré le fait qu’on ait vite mené au score, je n’ai jamais trouvé les Français vraiment libérés et ils étaient constamment sous pression. Même quand on a marqué, c’était un peu contre le cours du jeu. C’était une très belle exploitation du 2e rideau, voire du 3e, mais nos essais sont intervenus grâce à du talent, plutôt qu’une vraie construction ».