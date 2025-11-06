Antoine Dupont : La grande menace confirmée à l’étranger !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Antoine Dupont est avec le XV de France à Marcoussis, il n’est toujours pas en capacité de reprendre la compétition. Pas de tournée automnale donc avec les Bleus pour le demi de mêlée et par conséquent, pas de match face à l’Afrique du Sud ce samedi. Néanmoins, malgré cette absence de Dupont, les Springbocks sont toujours sous la menace.

Après le quart de finale de la Coupe du monde 2023, le XV de France et l’Afrique du Sud se retrouvent. Une rencontre pour laquelle il y a bien évidemment certains absents. Le principal est Antoine Dupont. Toujours pas remis de sa blessure au genou qui remonte au mois de mars, le demi de mêlée du Stade Toulousain ne sera pas là pour affronter les Springbocks. Néanmoins, même sans Dupont, les Beus restent très dangereux.

Un XV de France qui reste dangereux ! Légende de l’Afrique du Sud, Bryan Habana s’est prononcé pour Sports Boom sur cette rencontre face au XV de France. Et même si les Bleus sont privés d’Antoine Dupont, l’ancien ailier a mis en garde ses compatriotes : « Une équipe de France qui est peut-être privée d’une ou deux grandes stars comme Antoine Dupont, qui est toujours blessé, mais une équipe de France qui a domicile est devenue extrêmement formidable ».