Antoine Dupont : La grande menace confirmée à l’étranger !

Si Antoine Dupont est avec le XV de France à Marcoussis, il n’est toujours pas en capacité de reprendre la compétition. Pas de tournée automnale donc avec les Bleus pour le demi de mêlée et par conséquent, pas de match face à l’Afrique du Sud ce samedi. Néanmoins, malgré cette absence de Dupont, les Springbocks sont toujours sous la menace.
Après le quart de finale de la Coupe du monde 2023, le XV de France et l’Afrique du Sud se retrouvent. Une rencontre pour laquelle il y a bien évidemment certains absents. Le principal est Antoine Dupont. Toujours pas remis de sa blessure au genou qui remonte au mois de mars, le demi de mêlée du Stade Toulousain ne sera pas là pour affronter les Springbocks. Néanmoins, même sans Dupont, les Beus restent très dangereux.
Un XV de France qui reste dangereux !
Légende de l’Afrique du Sud, Bryan Habana s’est prononcé pour Sports Boom sur cette rencontre face au XV de France. Et même si les Bleus sont privés d’Antoine Dupont, l’ancien ailier a mis en garde ses compatriotes : « Une équipe de France qui est peut-être privée d’une ou deux grandes stars comme Antoine Dupont, qui est toujours blessé, mais une équipe de France qui a domicile est devenue extrêmement formidable ».
« On sait qu’Antoine Dupont n’est pas là mais… »
A propos de cette absence d'Antoine Dupont, Rassie Erasmus, sélectionneur de l'Afrique du Sud, a également avoué : « Galthié a dit qu’on était la meilleure équipe de l'histoire ? S’il le pense vraiment, c’est très gentil. S’il veut se retirer un peu de pression et la mettre sur nous, je le comprends aussi, tout ça compte dans un match. Ça va être un combat hommes à hommes, tout le monde va donner son maximum, c’est équilibré. On sait qu’Antoine Dupont n’est pas là mais malgré ça, Maxime Lucu est sur le banc et certains n’intègrent même pas les 23. Leur profondeur d’effectif, ce qu’ils font quand ils envoient une équipe remaniée en Nouvelle Zélande, c’est très proche de ce qu’on essaie de faire avec nos jeunes. C’est un beau compliment, mais leurs joueurs sur le terrain ne le penseront pas et voudront nous battre ».