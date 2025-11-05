Antoine Dupont : Ntamack l’a déjà oublié !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Antoine Dupont est actuellement à Marcoussis avec le XV de France, le demi de mêlée ne jouera toutefois pas avec les Bleus pour cette tournée automnale. Alors que la première rencontre face à l’Afrique du Sud approche, Romain Ntamack devrait être associé à Nolann Le Garrec en charnière. Et entre les deux joueurs, le courant passe très bien.

Depuis mars dernier et sa grave blessure au genou, Antoine Dupont est éloigné des terrains. Si le retour à la compétition est proche pour le demi de mêlée du Stade Toulousain, ce n’est toutefois pas pour maintenant. Ainsi, il ne jouera pas pour cette tournée automnale du XV de France. Fabien Galthié doit donc faire encore sans son capitaine et demi de mêlée. D’ailleurs, pour le remplacer en charnière aux côtés de Romain Ntamack face à l’Afrique du Sud, le sélectionneur du XV de France devrait faire confiance à Nolann Le Garrec.

« On se connaît depuis pas mal de temps, tous les deux » Alors que Romain Ntamack à l’habitude de jouer avec Antoine Dupont, quid de sa relation avec Nolann Le Garrec ? Rapporté par Rugbyrama, le joueur du Stade Toulousain a confié à propos du demi de mêlée de 23 ans : « On se connaît depuis pas mal de temps, tous les deux. On a été très souvent ensemble sur les rassemblements à Marcoussis et les automatismes se trouvent donc facilement. On espère juste diriger l’équipe le mieux possible pour aider le groupe à battre les Sud-Africains au Stade de France. […] Venant des Springboks, on s’attend à toutes les innovations possibles mais depuis qu’on est tous ensemble au CNR, on essaie de les étudier le plus possible pour ne pas être surpris ».