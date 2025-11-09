Ntamack : Le mariage idéal pour oublier Antoine Dupont !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Antoine Dupont n’étant toujours pas apte à reprendre la compétition, Fabien Galthié a décidé d’associer Nolann Le Garrec à Romain Ntamack ce samedi pour affronter l’Afrique du Sud. La charnière du XV de France était donc particulièrement scrutée à cette occasion. Si le demi d’ouverture du Stade Toulousain a l’habitude désormais de jouer avec Dupont, la connexion a été plutôt bonne avec le demi de mêlée de La Rochelle.

Présent à Marcoussis avec le XV de France pour cette trêve automnale, Antoine Dupont ne peut toutefois toujours pas jouer. Privé de son demi de mêlée et capitaine, Fabien Galthié doit donc encore trouver des solutions. Ainsi, ce samedi, face à l’Afrique du Sud, c’est Nolann Le Garrec qui avait le numéro 9 dans le dos. Remplaçant Antoine Dupont en charnière, le joueur de La Rochelle était alors associé pour la première fois à Romain Ntamack.

« Je pense qu’il m’a aussi bien aidé » Malgré la défaite du XV de France face à l’Afrique du Sud, la charnière Nolann Le Garrec-Romain Ntamack a semble-t-il bien fonctionné. En effet, rapporté par Rugbyrama, après la rencontre, le demi de mêlée de La Rochelle a confié : « Ce que j’ai pensé de ma première association avec Ntamack ? Je l’ai trouvé bien. Romain amène beaucoup de sérénité à l’équipe. Je pense qu’il m’a aussi bien aidé aujourd’hui ».