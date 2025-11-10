Antoine Dupont : Gros coup à 15M€, c'est signé !

Alexis Brunet

Samedi soir, le XV de France s’est malheureusement incliné 17 à 32 face à l’Afrique du Sud devant son public au Stade de France. Cette rencontre a été diffusée sur TF1 et cela sera le cas pendant de nombreuses années. En effet, la première chaîne a acquis les droits de diffusion des partenaires d’Antoine Dupont jusqu’en 2029, à l’exception du Tournoi des Six Nations.

Le XV de France n’a donc pas pris sa revanche. Après la cruelle élimination en quart de finale lors de la dernière Coupe du monde, les Bleus se sont encore une fois inclinés face à l’Afrique du Sud, cette fois sur le score de 17 à 32. Une défaite qui passe encore moins quand l’on sait que les partenaires de Romain Ntamack évoluaient en supériorité numérique avec le carton rouge de Lood de Jager à la 39ème minute.

Le XV de France sur TF1 Pour suivre cette défaite du XV de France samedi soir, il fallait mettre TF1. En effet, les matchs des Bleus seront à suivre sur la première chaîne jusqu’en 2029, à l’exception du Tournoi des Six Nations qui est lui diffusé sur les antennes de France Télévisions. D’après les indiscrétions de L’Équipe, la Une a dû signer un chèque de 15M€ pour s’offrir les droits de diffusion des rencontres des partenaires d’Antoine Dupont.