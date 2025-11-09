Antoine Dupont : Départ en 2027, le rendez-vous est pris à l'étranger !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi soir, l'Equipe de France a fini par plier face à l'Afrique du Sud (17-32) dans un match qui sentait la revanche après la Coupe du monde 2023. Blessé, Antoine Dupont n'était pas présent lors du match et forcément, cela fait une différence. Le deuxième-ligne Thibaud Flament garde tout de même espoir pour 2027, compétition que Dupont convoite également.

Victime d'une rupture des ligaments croisés, Antoine Dupont n'a pas encore pu faire son retour avec les Bleus. Présent lors de ce rassemblement malgré tout, le capitaine du XV de France n'a pas perdu ses objectifs de vue. Les Bleus sont bien sûr déjà tournés vers la Coupe du monde 2027 qui aura lieu en Australie.

« Aujourd'hui, on prend 30 points, ça veut dire qu'on n'est clairement pas au même niveau qu'eux » Déçu après la défaite encaissée face aux Springboks samedi, Thibaud Flament a fait un terrible constat sur le niveau de l'Equipe de France à l'heure actuelle. « Aujourd'hui, on prend 30 points, ça veut dire qu'on n'est clairement pas au même niveau qu'eux. Mais je trouve qu'on a des ressources en interne, une expérience qu'on n'a pas bien exploitée aujourd'hui (samedi) » démarre-t-il d'après des propos rapportés par L'Equipe.