Antoine Dupont - Mourad Boudjellal : Le clash !

Régulièrement pointé du doigt pour son nouveau côté un peu trop people au détriment de sa carrière sportive, Antoine Dupont ne se fait pas que des amis à ce sujet. Et Mourad Boudjellal n'avait pas hésité à le clasher à ce sujet dès 2023, ce qui avait d'ailleurs provoqué une réponse de Dupont en conférence de presse.

Après l'élimination du XV de France en quart de finale de la Coupe du Monde 2023 contre l'Afrique du Sud, les critiques ont commencé à fuser sur Antoine Dupont, et elles ne font d'empirer. En effet, le demi de mêlée du Stade Toulousain est devenu un people à part entière, et certains fans de rugby estiment même que cette médiatisation de Dupont a pris le dessus sur ses priorités sportives. En 2023, dans un chronique sur Eurosport, Mourad Boudjellal n'avait pas hésité à l'attaquer sur le sujet.

« Tu vas oublier les magazines et on retourne au turbin » « Antoine Dupont, on ne le voit dans les magazines, on le voit de partout. Il a rencontré Zidane, Henry, il a rencontré tout le monde, mais sur le terrain, pour l'instant il ne rencontre plus le ballon. Je trouve qu’Antoine Dupont, depuis qu’il a été médiatisé, ce n’est plus Antoine Dupont avec un t, c’est Antoine Dupond avec un d comme dans Tintin. C’est plus le vrai Antoine Dupont. Donc voilà, tu vas oublier les magazines et on retourne au turbin », écrivait Boudjellal dans sa chronique. Par la suite, Antoine Dupont s'était accordé un droit de réponse envers l'ancien président du RCT.