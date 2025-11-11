Séparation pour Antoine Dupont : Il réagit sur ses réseaux !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Membre du Stade Toulousain depuis 2018, Pita Ahki quittera le club occitan en décembre prochain pour retourner en Nouvelle-Zélande. La nouvelle a récemment été officialisée, et Antoine Dupont n'a pas manqué de réagir en rendant un vibrant hommage à son coéquipier sur Instagram.

Le Stade Toulousain a récemment publié un communiqué pour officialiser la future séparation avec Pita Ahki (33 ans), son emblématique 3/4 centre, qui retournera donc en Nouvelle-Zélande en décembre prochain : « Le Stade Toulousain annonce avec émotion le départ de son ¾ centre Pita Ahki, au 1er décembre 2025. Il rejoindra le club de ses débuts, celui qui l’a vu naître, grandir et se former en tant que joueur professionnel : les Blues d’Auckland », indique le club rouge et noir.

« C’était un honneur... » Ce départ a d'ailleurs suscité une vague d'émotions au sein du Stade Toulousain, et notamment chez Antoine Dupont qui a semblé très touché par la nouvelle. Via une story diffusée sur son compte Instagram, la star du XV de France a réagi à cette séparation avec Pita Ahki : « C’était un honneur de jouer à tes côtés mon frère », a écrit Dupont.