Séparation pour Antoine Dupont : Il réagit sur ses réseaux !

Membre du Stade Toulousain depuis 2018, Pita Ahki quittera le club occitan en décembre prochain pour retourner en Nouvelle-Zélande. La nouvelle a récemment été officialisée, et Antoine Dupont n'a pas manqué de réagir en rendant un vibrant hommage à son coéquipier sur Instagram.
Le Stade Toulousain a récemment publié un communiqué pour officialiser la future séparation avec Pita Ahki (33 ans), son emblématique 3/4 centre, qui retournera donc en Nouvelle-Zélande en décembre prochain : « Le Stade Toulousain annonce avec émotion le départ de son ¾ centre Pita Ahki, au 1er décembre 2025. Il rejoindra le club de ses débuts, celui qui l’a vu naître, grandir et se former en tant que joueur professionnel : les Blues d’Auckland », indique le club rouge et noir.
« C’était un honneur... »
Ce départ a d'ailleurs suscité une vague d'émotions au sein du Stade Toulousain, et notamment chez Antoine Dupont qui a semblé très touché par la nouvelle. Via une story diffusée sur son compte Instagram, la star du XV de France a réagi à cette séparation avec Pita Ahki : « C’était un honneur de jouer à tes côtés mon frère », a écrit Dupont.
« Toulouse aura toujours une place à part dans mon cœur »
De son côté, Pita Ahki a également affiché tout son amour envers le Stade Toulousain : « Après 7 années inoubliables avec le Stade Toulousain, j’ai pris la décision incroyablement difficile de passer à autre chose. Ce club et tous ses membres ont représenté une grande partie de ma vie et je serai toujours reconnaissant des amitiés, souvenirs et expériences dont j’ai eu la chance de bénéficier au long de ma route. Partir n’est pas une décision facile, mais c’est une décision familiale et rien n’est plus important. Je sens que le moment est bien choisi, avec l’opportunité de continuer à jouer au rugby professionnel tout en ramenant ma petite famille chez elle pour être plus près de nos proches. Je tiens à remercier mes coéquipiers (anciens et actuels), les entraîneurs et tout le personnel du club qui m’ont tant soutenu au fil des années. Enfin, aux supporters : merci de toujours être présents, de nous soutenir et de faire d’Ernest Wallon un endroit si spécial pour jouer. Votre soutien a été inestimable pour ma famille et pour moi. Toulouse aura toujours une place à part dans mon cœur et je serai à jamais fier d’avoir porté ce maillot », a-t-il indiqué dans le communiqué officiel du club.