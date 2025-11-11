Antoine Dupont : Le nouveau gros coup dur à Toulouse !

Alexis Brunet

Depuis de nombreux mois, Antoine Dupont est malheureusement absent des terrains et il manque cruellement au XV de France et à Toulouse. Le demi de mêlée devrait toutefois faire son retour fin novembre, mais ce n’est pas le cas de François Cros. La troisième ligne s’est fait opérer du genou et il manquera des semaines voire des mois de compétition.

Antoine Dupont commence à trouver le temps long. Depuis mars dernier, le demi de mêlée est éloigné des terrains, la faute à une rupture des ligaments croisés d’un genou. Une blessure qui a forcé le Stade Toulousain à jouer sans son chef d’orchestre, mais cela devrait bientôt prendre fin.

Retour fin novembre pour Dupont Le cauchemar est bientôt terminé pour Antoine Dupont. En effet, le demi de mêlée a affirmé qu’il devrait faire son retour sur les terrains fin novembre, si tout se passe bien. Toutefois, aucun risque ne sera pris avec le demi de mêlée, car une rechute serait une énorme mauvaise nouvelle pour le Stade Toulousain.