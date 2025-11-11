Antoine Dupont : Le nouveau gros coup dur à Toulouse !

Depuis de nombreux mois, Antoine Dupont est malheureusement absent des terrains et il manque cruellement au XV de France et à Toulouse. Le demi de mêlée devrait toutefois faire son retour fin novembre, mais ce n’est pas le cas de François Cros. La troisième ligne s’est fait opérer du genou et il manquera des semaines voire des mois de compétition.
Antoine Dupont commence à trouver le temps long. Depuis mars dernier, le demi de mêlée est éloigné des terrains, la faute à une rupture des ligaments croisés d’un genou. Une blessure qui a forcé le Stade Toulousain à jouer sans son chef d’orchestre, mais cela devrait bientôt prendre fin.
Retour fin novembre pour Dupont
Le cauchemar est bientôt terminé pour Antoine Dupont. En effet, le demi de mêlée a affirmé qu’il devrait faire son retour sur les terrains fin novembre, si tout se passe bien. Toutefois, aucun risque ne sera pris avec le demi de mêlée, car une rechute serait une énorme mauvaise nouvelle pour le Stade Toulousain.
Cros absent plusieurs mois à son tour
Si Antoine Dupont s’apprête à quitter l’infirmerie, ce n’est pas le cas de François Cros. Absent depuis le début de la saison, le joueur de 31 ans a annoncé ce lundi sur son compte Instagram qu’il s’était fait opérer du genou, photo de lui-même à l’appui dans un lit d’hôpital avec une attelle au genou gauche. Selon RMC Sport, l’absence du troisième ligne pourrait être de quelques semaines voire mois. Un nouveau gros coup dur pour le Stade Toulousain et le XV de France.