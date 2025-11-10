Antoine Dupont : Accusation de vol, il pousse un coup de gueule !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi, le XV de France s'est incliné face à l'Afrique du Sud, bourreau de la dernière Coupe du monde en France en 2023. Les Bleus avaient pris l'avantage mais ont dû s'incliner face à des adversaires redoutables qui avaient à coeur de prouver leur valeur. Daan Human, entraîneur de la mêlée sud-africaine, a tenu à faire passer un message.

Pour son premier match test de novembre, l'Equipe de France s'est inclinée face à l'Afrique du Sud (17-32) dans un match qui sentait la revanche. Les Bleus ont toujours la défaite de la Coupe du monde en tête et du côté des Sud-Africains, on voulait montrer que ce n'était pas un hasard.

Les Bleus encore déçus Privé d'Antoine Dupont pour ce match en raison de sa blessure, le XV de France n'a pas réussi à prendre sa revanche malgré l'objectif de victoire pour effacer ce douloureux souvenir. Les coéquipiers du capitaine ont souffert en deuxième période et cela a rappelé un peu ce match de Coupe du monde qui avait résulté d'un résultat presque impossible à croire.