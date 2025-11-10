Antoine Dupont : Accusation de vol, il pousse un coup de gueule !

Samedi, le XV de France s'est incliné face à l'Afrique du Sud, bourreau de la dernière Coupe du monde en France en 2023. Les Bleus avaient pris l'avantage mais ont dû s'incliner face à des adversaires redoutables qui avaient à coeur de prouver leur valeur. Daan Human, entraîneur de la mêlée sud-africaine, a tenu à faire passer un message.
Pour son premier match test de novembre, l'Equipe de France s'est inclinée face à l'Afrique du Sud (17-32) dans un match qui sentait la revanche. Les Bleus ont toujours la défaite de la Coupe du monde en tête et du côté des Sud-Africains, on voulait montrer que ce n'était pas un hasard.
Les Bleus encore déçus
Privé d'Antoine Dupont pour ce match en raison de sa blessure, le XV de France n'a pas réussi à prendre sa revanche malgré l'objectif de victoire pour effacer ce douloureux souvenir. Les coéquipiers du capitaine ont souffert en deuxième période et cela a rappelé un peu ce match de Coupe du monde qui avait résulté d'un résultat presque impossible à croire.
La France volée ? Il sort du silence
Daan Human, l'entraîneur de la mêlée des Springboks, a tenu à répondre à ce qui disait ces derniers jours à propos de ce match. « Ce n'était pas un match de revanche mais on avait lu dans la presse comme quoi on avait "volé" la Coupe du monde. Mais on ne l'a pas volée. On a travaillé pour être champions du monde ! » affirme-t-il pour Sud Radio Rugby.