Antoine Dupont - Laure Boulleau : Le clash inattendu !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les faits remontent au mois de novembre 2023, soit quelques semaines après la désillusion du XV de France et son élimination en quart de finale de la Coupe du Monde qui avait fait tant polémique pour des raisons arbitrales : Laure Boulleau, présente à la Nuit du rugby, avait passé un message à Antoine Dupont en clashant l'arbitre du quart de finale contre l'Afrique du Sud.

Eliminé en quart de finale de la Coupe du Monde 2023 face à l'Afrique du Sud, le XV de France était ressorti particulièrement frustré de cette rencontre avec notamment une grosse polémique autour de l'arbitre du match, Ben O’Keeffe, qui était accusé d'avoir favorisé les Springboks sur ce match. Et Laure Boulleau avait d'ailleurs interpellé Antoine Dupont à ce sujet en clashant l'homme au sifflet...

« L’arbitre du match que je déteste... » En novembre 2023, à l'occasion de la Nuit du Rugby qui se tenait à l'Olympia, Laure Boulleau était présente pour remettre le trophée du meilleur joueur de Pro D2 aux côtés de Philippe Etchebest. Et elle n'avait loupé l'occasion de clasher Ben O’Keeffe alors que la cicatrice de l'élimination du XV de France était encore bien ouverte à ce moment-là : « J’ai une pensée pour l’arbitre du match que je déteste depuis ce-jour-là », avait lâché la consultante de Canal + en pleine cérémonie.