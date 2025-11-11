Antoine Dupont clashé... dans sa propre famille !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Tout le monde connait Antoine Dupont en tant que grand sportif et célébrité, mais les membres les plus proches de sa famille ont tenu à nous en apprendre davantage sur la star du XV de France. Et Clément, son frère, n'y va pas de main morte en lâchant quelques dossiers pour clasher Antoine Dupont.

Qui peut dire qu'il connait vraiment Antoine Dupont, la star du XV de France ? Le demi de mêlée du Stade Toulousain, natif de Lannemezan, est d'un tempérament relativement discret et mystérieux en dépit de sa grosse médiatisation depuis plusieurs années. Mais sa mère et son frère, interrogés à travers un documentaire diffusé sur France 2 il y a quelques mois, nous en ont appris un peu plus sur Dupont.

« Ils se battaient avec son frère » La mère d'Antoine Dupont le décrit un enfant plutôt agité et qui n'hésitait pas à provoquer des bagarres avec son frère à la moindre occasion : « Quand il était jeune, il fallait avoir les bons arguments pour qu’il obéisse [...] Avec son frère Clément, ils jouaient ensemble et se battaient pas mal. Souvent ça finissait mal, et souvent Antoine provoquait Clément et le poussait dans ses limites jusqu’à ce qu’il craque », indique la mère de Dupont.