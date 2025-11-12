Antoine Dupont «défoncé de la tête», ça vire au cauchemar !

En 2023, à domicile, le XV de France rêvait de remporter sa première Coupe du monde. Malheureusement, le parcours s’est arrêté en quart de finale face à l’Afrique du Sud. Battus d’un petit point, les Bleus ont vu leur rêve partir en fumée. Il faut dire que pour ce choc, Antoine Dupont n’était pas à 100% de ses capacités comme l’a bien rappelé Vincent Moscato.
Battu par l’Afrique du Sud pour le premier match de sa tournée automnale, le XV de France n’a donc pas eu l’occasion de prendre sa revanche. En effet, dans les rangs du groupe de Fabien Galthié, on souhaitait se venger des Springboks, qui avaient éliminés les Bleus en quart de finale à la Coupe du monde 2023. Malgré la présence d’Antoine Dupont sur le terrain pour cette rencontre, ça n’était alors pas passé pour le XV de France.
« On n'a pas Dupont en quart de finale »
Néanmoins, il faut rappeler qu’Antoine Dupont n'était pas totalement à 100% pour affronter l’Afrique du Sud en 2023. En effet, quelques semaines plutôt, la star du XV de France avait été touchée au visage, victime d’une fracture maxillo-zygomatique. Se rappelant de cela, Vincent Moscato a lâché au micro de RMC : « On n'a pas Dupont en quart de finale. Il est cramé. Il est défoncé de la tête ».
« Un souvenir douloureux »
Ce quart de finale perdu face à l’Afrique du Sud a donc marqué la fin des espoirs du XV de France de remporter la Coupe du monde. Une défaite qui hante encore l’esprit d’Antoine Dupont. « Une Coupe du monde à domicile c’est une fois dans une vie. On avait l’équipe pour aller jusqu’au bout, le potentiel et on n’a pas fait ce qu’il fallait, on a perdu ce match en quart de finale d'un seul point. C’est un match qui nous a fait très mal et aujourd’hui encore est un souvenir douloureux », expliquait-il il y a quelques mois.