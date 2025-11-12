Antoine Dupont «défoncé de la tête», ça vire au cauchemar !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2023, à domicile, le XV de France rêvait de remporter sa première Coupe du monde. Malheureusement, le parcours s’est arrêté en quart de finale face à l’Afrique du Sud. Battus d’un petit point, les Bleus ont vu leur rêve partir en fumée. Il faut dire que pour ce choc, Antoine Dupont n’était pas à 100% de ses capacités comme l’a bien rappelé Vincent Moscato.

Battu par l’Afrique du Sud pour le premier match de sa tournée automnale, le XV de France n’a donc pas eu l’occasion de prendre sa revanche. En effet, dans les rangs du groupe de Fabien Galthié, on souhaitait se venger des Springboks, qui avaient éliminés les Bleus en quart de finale à la Coupe du monde 2023. Malgré la présence d’Antoine Dupont sur le terrain pour cette rencontre, ça n’était alors pas passé pour le XV de France.

« On n'a pas Dupont en quart de finale » Néanmoins, il faut rappeler qu’Antoine Dupont n'était pas totalement à 100% pour affronter l’Afrique du Sud en 2023. En effet, quelques semaines plutôt, la star du XV de France avait été touchée au visage, victime d’une fracture maxillo-zygomatique. Se rappelant de cela, Vincent Moscato a lâché au micro de RMC : « On n'a pas Dupont en quart de finale. Il est cramé. Il est défoncé de la tête ».