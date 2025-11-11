XV de France : Le pari sans Antoine Dupont !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi dernier, le XV de France n'a pas réussi à résister face à l'Afrique du Sud dans un match qui sentait la poudre. En effet les Bleus avaient gardé en tête cette défaite cruelle en quarts de finale de la dernière Coupe du monde, qui avait lieu en France en 2023. Les choix de Fabien Galthié, privé d'Antoine Dupont, n'ont pas payé.

Pour cette tournée d'automne, le XV de France a commencé par une défaite face à l'Afrique du Sud. Les hommes de Fabien Galthié avaient pris l'avantage mais ont craqué en deuxième mi-temps. Sur les réseaux sociaux, la tactique du sélectionneur français a suscité beaucoup de réactions. Galthié s'est expliqué sur cette stratégie sans Dupont.

Le pari fou du XV de France Avant le match, le staff avait bien noté que les Sud-Africains étaient particulièrement efficaces dans la deuxième moitié du match. Fabien Galthié a donc opté pour une stratégie forte lors de la première partie pour prendre un maximum d'avance. « On avait fait un pari sur un coaching important car leurs deuxièmes mi-temps sont très bonnes cette saison, sauf contre Australie lors du premier match du Rugby Championship. Depuis, ils ont clairement identifié une stratégie avec des deuxièmes mi-temps puissantes et efficaces » déclare Fabien Galthié en conférence de presse après le match.