Antoine Dupont : Catastrophe au XV de France !

Pierrick Levallet

Samedi dernier, le XV de France n’a pas réussi à prendre sa revanche contre l’Afrique du Sud. Les hommes de Fabien Galthié se sont inclinés face aux Springboks (17-32). Certaines absences ont été préjudiciables au groupe français. Antoine Dupont, qui aurait pu faire basculer la rencontre, a notamment manqué à ses partenaires.

Le XV de France espérait prendre sa revanche sur l’Afrique du Sud samedi dernier. L’élimination de la Coupe du monde 2023 était encore dans les mémoires. Mais finalement, la rencontre n’a pas tournée à l’avantage des hommes de Fabien Galthié, qui se sont inclinés face aux Springboks (17-32). Il faut dire que le groupe France comptait plusieurs absents de taille.

Antoine Dupont a manqué au XV de France Comme le rapporte Quinze Mondial, Antoine Dupont a notamment manqué à ses partenaires. Capitaine du XV de France, le demi de mêlée de 28 ans est le guide de l’équipe de Fabien Galthié. Le joueur vedette du Stade toulousain aurait pu débloquer certaines situations grâce à son talent au lieu d’assister au naufrage des siens. Antoine Dupont n’a d’ailleurs pas été la seule absence préjudiciable au XV de France.