Dopage : Scandale avec Antoine Dupont ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Même s'il a été freiné par sa grosse blessure ces derniers mois, Antoine Dupont demeure une référence mondiale du rugby et le meilleur joueur de toute l'histoire du XV de France. Une réussite qui suscite des interrogations chez certains observateurs, à l'image de l'ancien cycliste Cyrile Guimard qui a laissé planer une accusation de dopage chez Dupont...

En octobre 2024, soit deux mois seulement après les Jo de Paris au cours desquels Antoine Dupont a raflé une médaille d'or historique avec l'équipe de France de rugby à 7, le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France a été évoqué malgré lui dans une affaire de dopage. Cyrile Guimard, ancien coureur cycliste et directeur sportif désormais consultant sur diverses émission, avait tenu à assurer la défense de Tadej Pogacar qui faisait l'objet de rumeurs de dopage en mettant Dupont dans le débat.

« Dupont ? Ouvrez les vrais dossiers du dopage dans le Rugby » « Dopage !!! Quel est la différence entre Dupont et Pogacar ? Pocacar est obligatoirement dopé …. Dupont est une idole. Ouvrez les vrais dossiers du dopage dans le Rugby », a écrit Cyrile Guimard sur son compte X à l'époque, précisant néanmoins dans un deuxième message qu'il n'accusait pas frontalement Antoine Dupont : « Je ne dis pas que Dupont est entré dans les protocoles ». Mais la déclaration a fait suffisamment de bruit à l'époque pour que la star du XV de France se sente concernée...