Christophe Urios «heureux» : La signature qui le régale !

Alors que le Top 14 reprendra ses droits le 22 novembre prochain, Clermont se présentera sur la pelouse du LOU avec un tout nouveau joueur. En effet, ce mercredi, Christophe Urios a enregistré un renfort : Seilala Lam. Le talonneur s’est ainsi engagé avec l’ASM. Une signature qui fait le bonheur de l’entraîneur clermontois.

A 36 ans, Seilala Lam est désormais un joueur de Clermont. En effet, le pilier s’est engagé avec la formation dirigée par Christophe Urios. « Les Jaune et Bleu qui étaient à la recherche d’un talonneur doté d’une solide expérience du haut niveau ont trouvé un accord avec l’international Samoan, Seilala Lam, (36 ans, 30 sélections, 2 participations aux Coupe du Monde 2019 et 2023). Le joueur qui a été libéré par l’USAP rejoindra l’ASM Clermont Auvergne en fin de semaine », est-il expliqué dans le communiqué de Clermont.

« Nous avions ciblé un joueur expérimenté, solide et fort dans l’affrontement » Désormais, Christophe Urios aura donc Seilala Lam à sa disposition. L’entraîneur de Clermont a d’ailleurs réagi à ce recrutement du pilier samoan. « Nous sommes heureux d’avoir trouvé une solution dans le délai qui était prévu. Nous avions ciblé un joueur expérimenté, solide et fort dans l’affrontement, Seilala coche toutes les cases et nous sommes très heureux de pouvoir compter sur lui sur cette fin de saison », a fait savoir Urios.