Rupture d’Antoine Dupont : La fin est annoncée

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier avec le XV de France, Antoine Dupont reprendra la compétition dans quelques semaines. Vincent Moscato a évoqué ce retour aux affaires du demi de mêlée du Stade Toulousain, et il annonce la fin des problèmes et le probable retour de Dupont à son meilleur niveau après cette rupture qui l'a plombé pendant des mois.

Antoine Dupont revient de loin. Le demi de mêlée du Stade Toulousain s'était sérieusement blessé en mars dernier, lors du Tournoi des 6 Nations, avec une rupture des ligaments croisés du genou droit, et son retour à la compétition est prévu pour début décembre. Mais Dupont parviendra-t-il à retrouver son meilleur niveau suite à cette rupture ? Vincent Moscato dégage une première tendance à ce sujet, et dans son émission sur RMC, l'ancien joueur du XV de France a annoncé la fin des problèmes pour Dupont.

« Ça va nous changer la vie » « Est-ce que tout change avec Antoine Dupont ? Je vais faire une réponse de Normand, on ne sait pas. S’il revient à son niveau et qu’il a une sur envie de jouer, oui ça va nous changer la vie. S’il revient à son niveau, c’est le meilleur du monde », explique Moscato, qui annonce donc une transformation du XV de France avec le retour d'Antoine Dupont qui, selon lui, retrouvera son meilleur niveau.