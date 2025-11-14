Transferts - 100M€ : Le PSG annonce du lourd !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a déboursé au total 100M€ lors du dernier mercato estival afin de faire signer Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, deux joueurs qui rencontrent de sérieuses difficultés dans leur acclimatation au sein du club de la capitale. Mais les dirigeants du PSG restent malgré tout très confiants sur l'évolution de ces deux recrues comme l'a indiqué le journaliste Fabrice Hawkins.

Le PSG s'est-il planté en misant 40M€ sur Lucas Chevalier (24 ans) et un peu plus de 60M€ sur Illia Zabarnyi (23 ans) l'été dernier, soit un recrutement à plus de 100M€ ? Les deux joueurs sont en grande difficulté et font l'objet de nombreuses critiques pour leurs performances décevantes depuis leur arrivée dans la capitale cet été, mais de son côté, le PSG reste confiant pour l'avenir de Chevalier et Zabarnyi comme l'a expliqué le journaliste Fabrice Hawkins dans l'After Paris, sur RMC.

Le PSG confiant pour Chevalier et Zabarnyi « Il y a une grande confiance dans ces deux joueurs-là, qui ont été achetés pour 100 millions d'euros. Ils sont jeunes et le club a bon espoir qu'ils puissent montrer la plénitude de leur talent », indique Fabrice Hawkins sur l'état d'esprit des dirigeants du PSG après une telle dépense l'été dernier.