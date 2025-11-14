Mercato : La signature qui fait paniquer l'OM !

Axel Cornic

Depuis le début de la saison, Roberto De Zerbi accorde une place de plus en plus grande aux jeunes joueurs du centre de formation, avec notamment Robinio Vaz ou encore Bilel Nadir. Mais tous ne semblent pas s’éclater et cela serait le cas de Darryl Bakola, qui n’a disputé que cinq matchs de Ligue 1 pour le moment.

La rotation opérée par Roberto De Zerbi est utile pour faire souffler les cadres. Mais elle permet surtout à des nouveaux visages de s’illustrer et cela a été le cas depuis le début de la saison avec trois jeunes qui ont commencé à se faire une place à l’OM. Il s’agit de Bilel Nadir, Darryl Bakola et surtout Robinio Vaz, grande révélation de ce début de saison.

L’OM confiant pour la prolongation de Robinio Vaz A Marseille, on souhaiterait récompenser ces jeunes joueurs et L’Équipe nous apprend donc qu’une prolongation serait actuellement discutée pour Robinio Vaz. Ce dernier a déjà signé un nouveau contrat au printemps dernier, mais l’OM souhaiterait lui en proposer un autre, avec une belle revalorisation salariale à la clé.