Zidane de retour : Il dit oui à l'Espagne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance dans l'actualité compte tenu du fait que Didier Deschamps a d'ores et déjà annoncé qu'il quitterait son poste de sélectionneur de l'équipe de France. Cependant, en Espagne, c'est la succession de Xabi Alonso au Real Madrid qui fait parler. Et Zizou a d'ailleurs répondu aux médias espagnols.

C'est désormais acté, l'équipe de France disputera la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord. Une qualification bouclée après la victoire contre l'Ukraine (4-0). Par conséquent, Didier Deschamps participera bien à une dernière compétition internationale avant de laisser sa place de sélectionneur.

La situation de Xabi Alonso affole l'Espagne Dans cette optique, Zinedine Zidane est l'immense favori pour devenir le futur sélectionneur des Bleus après la Coupe du monde. Cependant, en Espagne, on imagine toutefois l'ancien numéro 10 de l'équipe de France faire son retour... au Real Madrid ! Et pour cause, la situation de Xabi Alonso est très certaine après un début de saison poussif. Et comme à chaque fois qu'un entraîneur merengue est en difficulté, le nom de Zinedine Zidane n'est jamais loin.