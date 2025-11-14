Mercato : C'est signé, le prochain gros coup du PSG a fuité ?

La rédaction

Le Paris Saint-Germain veut bâtir un groupe solide dans la durée. C'est pourquoi Achraf Hakimi, Vitinha et Nuno Mendes ont notamment prolongé leurs contrats la saison dernière. Il en serait de même pour Willian Pacho selon RMC Sport. L'objectif du PSG, refusant de faire une annonce individuelle pour l'Equatorien, est d'une fois de plus boucler différentes prolongations au sein de l'effectif. Laquelle sera la suivante ? C'est notre sondage du jour !

La saison passée, quatre prolongations de contrat phares ont été menées à bien au PSG : Luis Enrique (2027) a ouvert la marche avant qu'Achraf Hakimi, Vitinha et Nuno Mendes (2029) apposent également leurs signatures sur les contrats proposés par le Paris Saint-Germain. Le 7 février dernier, avant le coup d'envoi de PSG - AS Monaco, le président Nasser Al-Khelaïfi se présentait sur la pelouse du Parc des princes avec les trois principaux interessés pour officialiser les prolongations de contrat de tous.

Comme Hakimi, Pacho ouvre la voie pour la flopée de prolongations ? Achraf Hakimi était parvenu à un accord dès le mois de novembre avec le PSG et avait dû patienter jusqu'en février afin de voir son nouveau contrat être officiellement sien. Et en ce jeudi 13 octobre, RMC Sport a confié qu'un terrain d'entente total aurait été trouvé entre le Paris Saint-Germain et Willian Pacho. Le journaliste Fabrice Hawkins explique que ce nouveau bail rallongerait le contrat actuel de l'Equatorien d'une saison, soit jusqu'en juin 2030. Il faudra cependant attendre une fois de plus que les autres joueurs du PSG parviennent à eux aussi accepter l'offre du Paris Saint-Germain.