PSG - Real Madrid : Nouvelle guerre après Mbappé sur le mercato !

Pierrick Levallet

L’été prochain, le PSG pourrait saisir une bonne opportunité sur le mercato. Le club de la capitale suivrait de très près les situations d’Ibrahima Konaté et de Dayot Upamecano, dont les contrats à Liverpool et au Bayern Munich arrivent à expiration. Mais le Real Madrid se tiendrait également à l’affût.

Le PSG pourrait bien profiter d’une excellente opportunité sur le mercato... l’été prochain ! Le club de la capitale n’exclut clairement pas l’idée de se renforcer à moindre coût à l’issue de la saison. Les Rouge-et-Bleu garderaient ainsi un œil attentif sur les situations de Dayot Upamecano et d’Ibrahima Konaté. Les deux internationaux français voient leurs contrats au Bayern Munich et à Liverpool expirer en juin prochain.

Le Real Madrid suit aussi Upamecano et Konaté Mais le PSG ne serait pas seul sur le coup. D’après les informations de TEAMtalk, le Real Madrid serait également intéressé par les services de Dayot Upamecano et d’Ibrahima Konaté. Les Merengue souhaiteraient prévoir les successions de David Alaba et d’Antonio Rüdiger. Les défenseurs de 27 et 26 ans seraient ainsi vus comme d’excellentes options au vu de leurs situations contractuelles.