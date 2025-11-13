Ibrahima Konaté : C'est signé, le très gros coup du PSG sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du précédent mercato estival, le PSG a lâché 66M€, bonus compris, pour recruter Illia Zabarnyi en provenance de Bournemouth. Et alors que l'Ukrainien connaît un début de saison poussif, Jean-Luc Arribart n'est toutefois pas du tout inquiet, et lui voit même des similitudes avec un certain Ibrahima Konaté.

Luis Enrique avait érigé en priorité le recrutement d'un défenseur central l'été dernier et a ainsi obtenu le recrutement d'Illia Zabarnyi qui a signé au PSG pour 66M€, bonus compris, après une très belle saison à Bournemouth. Cependant, l'international ukrainien ne répond pas totalement aux attentes suscitées par son transfert, mais Jean-Luc Arribart, spécialiste du football anglais pour Canal+, rappelle qu'il l'a vu jouer « à très haut niveau » en Premier League et n'hésite pas à le comparer à Ibrahima Konaté.

Arribart vole au secours de Zabarnyi « Il est des joueurs qui mettent plus de temps à révéler leur potentiel et leurs qualités dans un nouveau club. Je persiste à dire que Zabarnyi est un défenseur dans l’âme, solide, très dur dans les duels, qui ne panique pas et fiable dans le jeu aérien », confie-t-il dans les colonnes du Parisien avant de reconnaître qu'il est toutefois « déçu de le voir en-deçà par rapport à ce qu’il vaut réellement ».