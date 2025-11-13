Double transfert au Paris FC : L’opération imaginée pour cet hiver !

Déterminé à s’attacher les services de Lucas Stassin jusqu’au bout du mercato estival, le Paris FC n’est pas parvenu à sa fin. Un dossier qui pourrait être rouvert durant le mois de janvier, puisque le promu surveillerait la situation du Belge à l’AS Saint-Étienne. Selon But, ce transfert pourrait pousser Jean-Philippe Krasso à faire le chemin inverse.
Cet hiver, le Paris FC devrait encore se montrer actif sur le marché des transferts, notamment sur le plan offensif. Après son échec de l’été dernier avec Lucas Stassin, le promu, actuellement onzième de Ligue 1, envisage de revenir à la charge pour l’attaquant belge, en difficulté à l’AS Saint-Étienne. Selon But, le PFC reste attentif à la situation, un dossier dans lequel Jean-Philippe Krasso pourrait être impliqué.
Stassin au Paris FC, Krasso à l’AS Saint-Étienne ?
Si le Paris FC parvenait à attirer Lucas Stassin en janvier, Jean-Philippe Krasso verrait son temps de jeu diminuer dans la capitale. But évoque alors l’hypothèse d’un retour à l’ASSE pour l’attaquant ivoirien, passé chez les Verts entre 2020 et 2023. Un scénario qui pourrait alors convenir à toutes les parties.
De nouvelles négociations pour Stassin ?
Reste néanmoins à savoir si le PFC et l’ASSE peuvent trouver un terrain d’entente pour Lucas Stassin, alors que les Verts ont refusé de céder leur joueur pour 30M€ bonus compris durant les dernières heures du mercato estival, ce qui aurait fait du Belge le joueur le plus cher de l’histoire du club parisien.