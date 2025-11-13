Double transfert au Paris FC : L’opération imaginée pour cet hiver !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Déterminé à s’attacher les services de Lucas Stassin jusqu’au bout du mercato estival, le Paris FC n’est pas parvenu à sa fin. Un dossier qui pourrait être rouvert durant le mois de janvier, puisque le promu surveillerait la situation du Belge à l’AS Saint-Étienne. Selon But, ce transfert pourrait pousser Jean-Philippe Krasso à faire le chemin inverse.

Cet hiver, le Paris FC devrait encore se montrer actif sur le marché des transferts, notamment sur le plan offensif. Après son échec de l’été dernier avec Lucas Stassin, le promu, actuellement onzième de Ligue 1, envisage de revenir à la charge pour l’attaquant belge, en difficulté à l’AS Saint-Étienne. Selon But, le PFC reste attentif à la situation, un dossier dans lequel Jean-Philippe Krasso pourrait être impliqué.

Stassin au Paris FC, Krasso à l’AS Saint-Étienne ? Si le Paris FC parvenait à attirer Lucas Stassin en janvier, Jean-Philippe Krasso verrait son temps de jeu diminuer dans la capitale. But évoque alors l’hypothèse d’un retour à l’ASSE pour l’attaquant ivoirien, passé chez les Verts entre 2020 et 2023. Un scénario qui pourrait alors convenir à toutes les parties.