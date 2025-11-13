Barcola - Dembélé : Feu vert pour un gros transfert au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En quête d'un nouveau défenseur central en vue du prochain mercato estival, le PSG a notamment des vues sur Dayot Upamecano. Et Walid Acherchour souligne que les excellentes relations entre le club de la capitale et son agent Moussa Sissoko, qui a déjà bouclé les arrivées de Bradley Barcola et Ousmane Dembélé notamment, pourraient bien arranger les affaires du PSG.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano (27 ans) est annoncé sur la short-list du PSG qui pourrait donc recruter gratuitement le robuste défenseur central de l'équipe de France. Et comme l'a expliqué Walid Acherchour dans Génération After sur RMC, le PSG dispose d'un avantage de taille dans ce dossier et qui est directement lié à Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore Ousmane Dembélé.

« Le PSG a des très bonnes relations avec l’agent » « Il y a des très bonnes relations avec l’agent Moussa Sissoko, qui a quand même fait Kolo Muani, qui a Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et qui est un des meilleurs amis d’Upamecano, ils ont grandi ensemble à Évreux. Les relations avec Nasser (Al-Khelaïfi) sont parfaites. Il faut discuter de la situation d’Upamecano et lui donner le contrat qu’il faut. Un Pacho-Upamecano, sur le papier, je trouverais ça très effrayant », lâche Acherchour, qui semble donc confiant sur l'arrivée d'Upamecano au PSG.