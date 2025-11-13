L’OM a signé l’un des meilleurs du monde, un joueur n’en revient pas !

A l’été 2024, l’Olympique de Marseille est parvenu à convaincre Roberto De Zerbi de prendre les rênes de l’équipe première. Un choix qui a emballé les supporters phocéens, ainsi que les joueurs présents dans l’effectif. Arrivé à la même période, Pierre-Emile Hojbjerg se montre très élogieux à l’égard de l’Italien.
Roberto De Zerbi réalise sa deuxième saison à l’OM, avec un effectif qui a encore connu de nombreux changements durant l’été. Pierre-Emile Hojbjerg fait partie des quelques cadres à être restés dans la cité phocéenne, lui qui ne cache pas son admiration pour son entraîneur. Déjà élogieux à son égard en conférence de presse au début du mois, Hojbjerg en a rajouté une couche dans un entretien accordé à Onze Mondial.
« De Zerbi dans le même panier que Guardiola, Mourinho, Conte »
« J'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs comme Guardiola, José Mourinho, Antonio Conte. Et je mets Roberto de Zerbi dans le même panier. Durant les 20 prochaines années, le coach De Zerbi va donner énormément de choses au foot », prédit le milieu de l’OM.
« Roberto De Zerbi sent le vestiaire »
« Et pour moi, c'est un honneur de travailler avec lui. Le coach… je ne sais pas comment dire. Il a un lien avec le vestiaire, il a une relation sentimentale avec le vestiaire, Mourinho avait la même chose. Roberto De Zerbi sent le vestiaire, il sent l’environnement, il comprend les comportements, il sait à l’avance ce qu’il va se passer le lendemain… (il coupe). Bon, je vais m’arrêter, sinon, je vais dire trop de belles choses (sourire). C’est un honneur de suivre un tel coach en tout cas », conclut Hojbjerg.