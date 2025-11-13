L’OM a signé l’un des meilleurs du monde, un joueur n’en revient pas !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A l’été 2024, l’Olympique de Marseille est parvenu à convaincre Roberto De Zerbi de prendre les rênes de l’équipe première. Un choix qui a emballé les supporters phocéens, ainsi que les joueurs présents dans l’effectif. Arrivé à la même période, Pierre-Emile Hojbjerg se montre très élogieux à l’égard de l’Italien.

Roberto De Zerbi réalise sa deuxième saison à l’OM, avec un effectif qui a encore connu de nombreux changements durant l’été. Pierre-Emile Hojbjerg fait partie des quelques cadres à être restés dans la cité phocéenne, lui qui ne cache pas son admiration pour son entraîneur. Déjà élogieux à son égard en conférence de presse au début du mois, Hojbjerg en a rajouté une couche dans un entretien accordé à Onze Mondial.

« De Zerbi dans le même panier que Guardiola, Mourinho, Conte » « J'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs comme Guardiola, José Mourinho, Antonio Conte. Et je mets Roberto de Zerbi dans le même panier. Durant les 20 prochaines années, le coach De Zerbi va donner énormément de choses au foot », prédit le milieu de l’OM.