Transfert d’un attaquant : Le Paris FC prépare un coup historique !

Le Paris FC envisage de relancer l'opération Lucas Stassin. Après son échec de l’été dernier, malgré une offre de 30 millions d'euros formulée à l’AS Saint-Étienne, le club parisien, en quête de renforts offensifs, pourrait profiter de la situation délicate de l’attaquant belge en Ligue 2 pour réaliser le transfert le plus important de son histoire.

Jusqu’au bout du bout, le Paris FC a tenté d’attirer Lucas Stassin cet été, mais l’AS Saint-Étienne n’a rien voulu entendre malgré une proposition avoisinant 30M€ bonus compris. L’attaquant belge de 20 ans est donc resté dans le Forez, sans pour autant briller en Ligue 2 avec seulement sept titularisations cette saison. Une situation dont souhaiterait profiter le PFC.

Le PFC prêt à relancer le dossier Stassin ? Selon But, les Parisiens n’ont pas fait une croix sur Lucas Stassin et pourraient de nouveau tenter leur chance durant le mois de janvier. Et cette fois-ci, l’AS Saint-Étienne ne serait pas totalement opposée à la vente du joueur, à condition de s’y retrouver sur le plan financier. Avec quelques mois de retard, le PFC pourrait donc boucler le plus gros transfert de son histoire en cas d’offre similaire à celle dégainée en août.