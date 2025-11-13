OM - Transfert à 23M€ : La décision choc pour cet hiver !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Inter Milan pourrait déjà tourner la page Luis Henrique, arrivé en provenance de l'OM durant le mercato estival pour 23 millions d'euros. En difficulté avec les Nerazzurri, l'attaquant brésilien n'a pas encore trouvé le chemin des filets en huit apparitions, incitant ses dirigeants à envisager un départ dès janvier.

Avec huit matches au compteur cette saison, sans aucun but inscrit, Luis Henrique a bien du mal à s’imposer à l’Inter. Durant l’été, l’attaquant brésilien avait pris le chemin des Nerazzurri au terme d’une saison convaincante sous le maillot de l’OM, totalisant 9 réalisations et 10 passes décisives. Luis Henrique a tout de l’erreur de casting pour le moment, incitant la formation milanaise à déjà envisager la fin.

L’Inter prêt à se séparer de Luis Henrique ? Selon les informations d’Abdellah Boulma, l’Inter compte se séparer de Luis Henrique, arrivé en provenance de l’OM pour 23M€ avant le Mondial des clubs. Un départ souhaité dès le mois de janvier, précise le journaliste sur X.