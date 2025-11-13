PSG - Hakimi : Coup de main improbable pour le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Éloigné des terrains pour plusieurs semaines pour cause de blessure, Achraf Hakimi va donc manquer les prochaines échéances du PSG. Certains observateurs réclament l'arrivée d'un nouveau latéral droit en tant que doublure du Marocain, et l'Intelligence Artificielle suggère trois profils aux dirigeants du PSG à cet effet.

Le PSG va une nouvelle fois devoir bricoler avec l'absence de plusieurs cadres pour plusieurs semaines, dont celle d'Achraf Hakimi. L'international marocain, considéré comme le meilleur latéral droit du monde, sera absent pour environ six semaines, ce qui relance donc plus que jamais le débat sur le recrutement d'une doublure qui est actuellement le seul et unique latéral droit de formation dans l'effectif du PSG.

Enrique refuse de recruter une doublure Récemment interrogé en conférence de presse, Luis Enrique a expliqué pourquoi il refusait de signer une doublure pour Hakimi au PSG : « C’est aucun doute le meilleur latéral droit au monde pour moi. C'est pour ça qu'on ne signe pas d'autre latéral droit. Il joue toujours, presque tous les matchs et quand il ne joue pas, on a d'autres très bonnes options. Si tout le monde dit qu'il faut un latéral droit, tu dois payer beaucoup d'argent pour apporter un latéral droit qui va être suppléant, qui va jouer trois matchs et qui sera démotivé parce qu'il ne sera pas meilleur que Hakimi », avait indiqué l'entraîneur parisien. Il existe pourtant des options sur le marché...