Lucas Chevalier : Transfert confirmé au PSG !

Barré par la concurrence de Lucas Chevalier au PSG, Matvey Safonov commence à trouver le temps long. A tel point que le sélectionneur russe, Valery Karpin, assure que le portier parisien va rapidement commencer à se poser des questions concernant son avenir et un possible départ.

Recruté durant l'été pour remplacer Gianluigi Donnarumma, vendu à Manchester City, Lucas Chevalier a débarqué pour 55M€, bonus compris, au PSG. Et malgré un début de saison compliqué, le portier français ne quitte pas les buts parisiens ce qui n'offre aucune opportunité à Matvey Safonov qui ronge son frein sur le banc. A tel point que Valery Karpin, sélectionneur de la Russie, la question d'un départ va rapidement se poser.

Safonov sur le départ ? « C’est un adulte, pas un petit garçon. Je ne lui donnerai pas de conseils. Je ne pense pas qu’il soit satisfait de sa situation au PSG. Le moment viendra où il devra prendre une décision », confie-t-il dans des propos rapportés par Match TV.