OL : La presse étrangère annonce des transferts surprises !

L’OL devrait être plutôt actif sur le mercato cet hiver. Après avoir considérablement vendu cet été, le club rhodanien devrait chercher à se renforcer en janvier. Les dirigeants lyonnais exploreraient ainsi plusieurs pistes surprenantes sur le marché des transferts afin d’offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison.

Le mercato a fait des dégâts à l’OL cet été. Le club rhodanien s’est séparé de plusieurs joueurs importants afin de redresser le bilan financier. Mais Paulo Fonseca se retrouve avec un effectif limité. Les dirigeants lyonnais devraient ainsi se montrer actif sur le marché des transferts cet hiver.

L'OL active quelques pistes à Botafogo L’OL activerait même des pistes assez inattendues. D’après les informations de Globo Esporte, les pensionnaires de la Ligue 1 s’intéresseraient à plusieurs joueurs de Botafogo. Les noms n’auraient néanmoins pas filtré. L’OL devrait également être freiné par les tensions avec le club brésilien. Les transactions ne sont pas exclues, mais les Gones devraient désormais être considérés comme n’importe quelle équipe et ne plus avoir d’avantage.