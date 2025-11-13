Le PSG a choisi le remplaçant d'Achraf Hakimi : Un gros transfert se prépare !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'Achraf Hakimi va manquer plusieurs semaines de compétition, le PSG pourrait envisager de recruter un nouveau latéral droit durant le mercato d'hiver. Dans cette optique, le club de la capitale aurait l'entourage de Daniel Muñoz qui réalise une excellente saison avec Crystal Palace.

Lors de la défaite contre le Bayern Munich (1-2), le PSG a perdu Achraf Hakimi sur blessure qui a subi un gros tacle de Luis Diaz. L'international marocain souffre d'une grosse entorse de la cheville qui devrait le tenir éloigner des terrains entre six et huit semaines. Malgré tout, Walid Regragui a déjà annoncé qui le convoquerait pour le CAN. Autrement dit, Achraf Hakimi ne sera peut-être pas disponible avant la fin du moins de janvier.

Le PSG sonde l'entourage de Daniel Muñoz Par conséquent, le PSG réfléchit à l'idée de recruter un nouveau latéral droit lors du mercato d'hiver. Dans cette optique, le journaliste colombien Julián Capera révèle que le club parisien a sondé l'entourage de Daniel Muñoz qui réalise un excellent début de saison avec Crystal Palace où son contrat court jusqu'en 2028. Possédant un profil similaire à celui d'Achraf Hakimi, à savoir très offensif, l'international colombien est valorisé à 30M€ par son club.