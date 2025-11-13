L'OM l'appelle pour son transfert : C'est la panique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté par Tottenham en 2024 avant son transfert définitif l'été dernier, Pierre-Emile Hojbjerg s'est imposé comme un cadre à l'OM. Et pourtant, le milieu de terrain danois confirme que lorsqu'il a été contacté pour la première fois, il a douté compte tenu de la saison poussive que vivait l'OM.

Pierre-Emile Hojbjerg a douté avant de signer à l'OM « Avant mon arrivée, je ne regardais pas trop l’OM. En plus, la saison qui a précédé ma signature était une saison difficile. Je ne suivais pas, et c’est vrai, qu’au début de mes discussions avec l’OM, j’avais des doutes. Ils n’étaient pas à leur niveau mais en même temps, ils avaient fait un beau parcours en Europa League », confie-t-il dans une interview accordée à Onze Mondial avant de poursuivre.