OM - «Une p*tain d'erreur» : Aubameyang regrette son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour à l'OM l'été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang avait auparavant connu une période compliquée à Chelsea où il a évolué durant une saison après son passage au FC Barcelone. D'ailleurs, le Gabonais est revenu sur sa signature chez les Blues, confirmant qu'il regrettait amèrement son choix un peu forcé.

Passé par de nombreux grands clubs européens, Pierre-Emerick Aubameyang décide de quitte le FC Barcelone en 2022 après le traumatisme d'un violent cambriolage. Le Gabonais rejoint ainsi Chelsea où sa saison est loin d'être réussite. L'été suivant, il signera à l'OM, mais avec du recul il regrette clairement son passage chez les Blues.

Aubameyang regrette sa signature à Chelsea « C'était une grosse erreur d'y aller. C'était une putain de grosse erreur. À cette époque, je traversais une mauvaise passe à Barcelone. J'avais été victime d'un cambriolage chez moi et le Barça avait besoin de vendre un joueur – moi ou Memphis Depay – et la seule option qui s'offrait à moi était Chelsea », confie-t-il dans un podcast avec les fans des Gunners, animé par l'ancien membre d'AFTV Troopz.