OM - «Une p*tain d'erreur» : Aubameyang regrette son transfert !

De retour à l'OM l'été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang avait auparavant connu une période compliquée à Chelsea où il a évolué durant une saison après son passage au FC Barcelone. D'ailleurs, le Gabonais est revenu sur sa signature chez les Blues, confirmant qu'il regrettait amèrement son choix un peu forcé.
Aubameyang regrette sa signature à Chelsea
« C'était une grosse erreur d'y aller. C'était une putain de grosse erreur. À cette époque, je traversais une mauvaise passe à Barcelone. J'avais été victime d'un cambriolage chez moi et le Barça avait besoin de vendre un joueur – moi ou Memphis Depay – et la seule option qui s'offrait à moi était Chelsea », confie-t-il dans un podcast avec les fans des Gunners, animé par l'ancien membre d'AFTV Troopz.
«C'était une grosse erreur d'y aller»
Pierre-Emerick Aubameyang précise qu'il n'a pas eu beaucoup le choix et qu'il espérait que, comme Olivier Giroud, cela se passe bien à Chelsea : « J'ai donc dit oui, pour ma famille, je vais déménager, même si c'est à Chelsea... Je me suis dit que ça irait peut-être, Olivier Giroud était passé d'Arsenal à Chelsea et il n'avait eu aucun problème, mais pour moi, c'était différent ».