Transfert d’Aubameyang : La décision incompréhensible à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, l’OM se cherchait un nouveau buteur pour épauler Amine Gouiri. Après avoir étudié différentes pistes, le club phocéen s’est tourné vers un visage bien connu sur la Canebière : Pierre-Emerick Aubameyang. Après avoir passé un an en Arabie saoudite, le Gabonais a fait son grand retour à Marseille. De quoi susciter une certaine incompréhension chez Daniel Riolo.

Une fois n’est pas coutume, l’OM a animé le dernier mercato estival. Les recrues se sont multipliées à Marseille et parmi elles, on a notamment pu retrouver Pierre-Emerick Aubameyang. Parti du club phocéen en 2024 pour l’Arabie Saoudite, le Gabonais a donc fait son grand retour un an plus tard. Mais voilà que cette arrivée d’Aubameyang a été loin de faire l’unanimité.

« Dès le début, je n’ai pas forcément compris le choix du comeback » Daniel Riolo a notamment fait partie des plus sceptiques à propos du retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Des doutes à nouveau répétées à l’occasion de l’After Foot. « Aubameyang, moi dès le début, je n’ai pas forcément compris le choix du comeback et je continue de ne pas le comprendre », a-t-il expliqué.