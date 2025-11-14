Transfert à l'OM : Il rappelle son ex, c'est le choc !

Un transfert à 23M€ qui a permis à l'OM de renflouer ses caisses en début de mercato. Voici ce que Luis Henrique a offert au club qui l'avait prolongé un an plus tôt en partant pour l'Inter. Néanmoins, son aventure milanaise tourne au vinaigre, de quoi donner une idée à ses proches... à l'Olympique de Marseille.
Luis Henrique est revenu à l'hiver 2024. Le Brésilien a effectué six mois à l'OM sous Gennaro Gattuso puis Jean-Louis Gasset après son prêt d'un an et demi à Botafogo. Ses performances ont incité à la direction marseillaise à lui offrir une prolongation de contrat, qu'il a signé en août jusqu'à l'été 2028.
L'entourage de Luis Henrique cherche l'envoyer loin de l'Inter
S'en est suivie une saison à évoluer souvent au poste de piston sous la houlette de Roberto De Zerbi. L'attaquant latéral brésilien a fait forte impression auprès des dirigeants de l'Inter qui l'ont recruté dès le début du dernier mercato estival pour la somme de 23M€. Quelques mois sont passés, mais il semble que l'avenir d'Henrique en Lombardie s'assombrit de jour en jour. Foot Mercato révèle que son entourage chercherait d'ores et déjà à lui trouver un club pour rebondir.
Le clan Henrique appelle l'OM, c'est non !
A en croire Foot Mercato, le clan Luis Henrique se serait déjà mis en marche pour l'extirper de sa situation sportive délicate à l'Inter. En ce sens, ses proches auraient contacté l'AS Monaco, l'OL ainsi que l'Olympique de Marseille pour offrir les services de l'attaquant. Que ce soit à Lyon, sur le Rocher ou dans la cité phocéenne, les refus se seraient succédés.