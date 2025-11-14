Transfert à l'OM : Il rappelle son ex, c'est le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un transfert à 23M€ qui a permis à l'OM de renflouer ses caisses en début de mercato. Voici ce que Luis Henrique a offert au club qui l'avait prolongé un an plus tôt en partant pour l'Inter. Néanmoins, son aventure milanaise tourne au vinaigre, de quoi donner une idée à ses proches... à l'Olympique de Marseille.

Luis Henrique est revenu à l'hiver 2024. Le Brésilien a effectué six mois à l'OM sous Gennaro Gattuso puis Jean-Louis Gasset après son prêt d'un an et demi à Botafogo. Ses performances ont incité à la direction marseillaise à lui offrir une prolongation de contrat, qu'il a signé en août jusqu'à l'été 2028.

L'entourage de Luis Henrique cherche l'envoyer loin de l'Inter S'en est suivie une saison à évoluer souvent au poste de piston sous la houlette de Roberto De Zerbi. L'attaquant latéral brésilien a fait forte impression auprès des dirigeants de l'Inter qui l'ont recruté dès le début du dernier mercato estival pour la somme de 23M€. Quelques mois sont passés, mais il semble que l'avenir d'Henrique en Lombardie s'assombrit de jour en jour. Foot Mercato révèle que son entourage chercherait d'ores et déjà à lui trouver un club pour rebondir.