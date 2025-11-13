Une star à l'OM : «Une grosse erreur d'y aller», la révélation choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pierre-Emerick Aubameyang se trouve dans sa deuxième saison en trois ans à l'OM. En effet, le Gabonais s'est exilé pendant une pige en Arabie saoudite avant de retrouver la cité phocéenne qu'il avait dans un premier temps rejoint en provenance de Londres et Chelsea. Une énorme erreur selon son ressenti.

Avant de vivre sa première saison à l'OM en 2023/2024 et de signer son retour cet été, Pierre-Emerick Aubameyang végétait à Chelsea. L'attaquant qui fut un temps la star offensive d'un des rivaux des Blues à Londres, à savoir Arsenal (2018-2022), a accepté de se rendre à Stamford Bridge à l'été 2022 après six mois du côté du FC Barcelone.

«C'était une énorme erreur» Un cambriolage et la situation économique bancale du FC Barcelone ont contraint Pierre-Emerick Aubameyang à aller voir ailleurs. C'est pourquoi l'actuel attaquant de l'OM s'est rendu à Chelsea. Une pige qu'il regrette tant aujourd'hui comme il l'a révélé pendant son passage dans le live de Troopz. « C'était une grosse erreur d'y aller. C'était une énorme erreur. À cette époque, je traversais une mauvaise passe à Barcelone. J'ai été victime d'un cambriolage chez moi et le Barça avait besoin de vendre un joueur, Memphis Depay ou moi, et la seule option qui s'offrait à moi était Chelsea ».