Un attaquant va signer à l'OM : C'est confirmé !

Axel Cornic

Depuis son arrivée, Roberto De Zerbi a fait une petite place aux jeunes pousses de l’Olympique de Marseille. Certaines ont saisi l’occasion pour briller et c’est notamment le cas de Robinio Vaz, qui est l’une des très belles surprises de ce début de saison, avec quatre buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues.

A Marseille on a du mal à trouver un attaquant de pointe titulaire. Amine Gouiri s’est malheureusement blessé et Pierre-Emerick Aubameyang n’a plus l’âge pour enchaîner les matchs. Ainsi, Roberto De Zerbi a trouvé une autre solution, avec un tout jeune talent qui commence à se faire un nom à l’OM.

La belle histoire de Robinio Vaz Il s’agit évidemment de Robinio Vaz, qui de joker de luxe est devenu une véritable alternative en attaque, avec des prestations très convaincantes depuis le début de la saison. Au printemps dernier, l’OM lui avait déjà offert une prolongation de contrat jusqu’en 2028 assortie d’une revalorisation salariale, mais une nouvelle pourrait bientôt partir.