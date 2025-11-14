Surprise, un crack fait paniquer l’OM !

Axel Cornic

A seulement 18 ans, Robinio Vaz est en train de se faire un nom à l’Olympique de Marseille. L’attaquant est l’une des très belles surprises du début de saison, avec Roberto De Zerbi qui semble être prêt à lui faire une place toujours plus grande dans sa rotation.

A la recherche d’un attaquant de pointe, l’OM a peut-être trouvé une nouvelle pépite. Pour soulager un Pierre-Emerick Aubameyang vieillissant et pallier la blessure d’Amine Gouiri, Roberto De Zerbi a décidé de lancer Robinio Vaz. Et pour le moment ça marche, avec le jeune joueur de 18 ans qui a déjà marqué quatre buts en Ligue 1.

« Robinio est une surprise pour tous » Les compliments pleuvent, mais le nouveau crack de l’OM peut compter sur son entraîneur pour le protéger. « C’est un jeune très précieux pour moi et aussi pour l’OM, car il faut partie du patrimoine de l’OM. En tant qu’entraîneur, je dois travailler pour ce patrimoine. Je dois travailler pour le présent et pour le futur » a récemment expliqué De Zerbi. « Robinio est une surprise pour tous, nous sommes convaincus de ses qualités, mais on ne pensait pas qu’il aurait un tel impact ».