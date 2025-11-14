Hakimi : Le PSG prépare un transfert, ce sera 30M€ !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du haut de ses 29 ans et plus d'un an d'expérience en Premier League à Crystal Palace, Daniel Muñoz aurait tapé dans l'oeil des hauts représentants du PSG qui se pencheraient sur son profil en raison de la blessure à la cheville d'Achraf Hakimi selon la presse étrangère. En Angleterre, on annonce son transfert à 30M€.

Le Paris Saint-Germain a perdu Achraf Hakimi le 4 novembre dernier lors de la défaite en 4ème journée de saison régulière de Ligue des champions au Parc des princes face au Bayern Munich (1-2). Le latéral droit marocain souffre d'une sévère entorse de la cheville gauche et devrait manquer plusieurs semaines de compétition. D'autant plus qu'il prendra part à la Coupe d'Afrique des nations avec les Lions de l'Atlas comme le sélectionneur Walid Regragui l'a fait savoir en conférence de presse dernièrement.

Hakimi blessé, le PSG s'intéresserait à Muñoz Du côté du PSG, la porte ne serait pas totalement fermée concernant un renfort dans ce secteur de jeu. Et ce, quand bien même la jeune pépite du centre de formation David Boly (16 ans) a été intégré à l'équipe première gérée par Luis Enrique. ESPN a révélé dans la journée de jeudi un interêt du PSG pour Daniel Muñoz. L'arrière droit colombien de 29 ans évolue à Crystal Palace depuis un an, mais pourrait ne pas s'y éterniser.