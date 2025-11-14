Kvaratskhelia - Transfert : La grosse annonce du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a réussi un gros coup lors du précédent mercato hivernal avec le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia, qui a réussi à s'imposer comme un élément majeur du onze de Luis Enrique malgré son arrivée en cours de saison. Et il semblerait que les dirigeants parisiens semblent prêts à refaire l'expérience selon les révélations de Fabrice Hawkins.

Recruté en provenance de Naples pour 70M€ en janvier 2025, Khvicha Kvaratskhelia (24 ans) a joué un rôle majeur dans la deuxième partie de saison historique du PSG, qui a remporté la première Ligue des Champions de son histoire. Ce renfort offensif du mercato hivernal a donc porté ses fruits au sein du PSG, qui semble d'ailleurs prêt à retenter un coup à la Kvaratskhelia comme l'a expliqué le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, dans l'After Paris.

Luis Enrique et Luis Campos en totale collaboration « Le coach décide avec Luis Campos. Il fait part des besoins et Luis Campos voit ce qu'il peut faire et il tranche sur les profils », a expliqué dans un premier temps le journaliste sur le fonctionnement en interne pour le recrutement, avant d'évoquer plus clairement les intentions du PSG pour le mercato hivernal à venir.