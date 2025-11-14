OM : Clash annoncé dans le vestiaire ?

Axel Cornic

Alors qu’il n’a pas encore 18 ans, Darryl Bakola a commencé à entrer dans la rotation installée par Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille, depuis le début de la saison. Mais pas assez à son goût, puisque le milieu de terrain ne serait pas totalement satisfait de sa situation, ce qui pourrait beaucoup faire parler dans les mois à venir.

Les recrues ont été nombreuses lors du dernier mercato estival, avec le onze de départ qui a encore changé de visage. Mais cela n’a pas empêche Roberto De Zerbi d’intégrer plusieurs jeunes dans l’effectif de l’équipe première de l’OM, avec certains qui ont convaincu plus que d’autres.

La jeunesse au pouvoir ? C’est le cas de Robinio Vaz, la grande révélation de ce début de saison du côté de Marseille. L’attaquant de 18 ans était initialement un joker, mais avec la blessure d’Amine Gouiri il semble avoir pris une place toujours plus importante à l'OM, avec 13 rencontres disputées entre Ligue 1 et Ligue des Champions.