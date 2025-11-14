Lucas Chevalier remplacé : La décision choc du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 55M€, bonus compris, Lucas Chevalier peine à convaincre depuis le début de la saison. Mais pour le moment, Matvey Safonov n'a toujours pas eu sa chance. Une situation qui commence à interpeller la Russie où on se demande même si en cas de blessure de Chevalier, ce n'est pas Renato Marin qui prendrait sa place.

Une situation qui interpelle très clairement en Russie au point que le journaliste Alexander Shulgin se demande même si ce n'est pas Renato Marin, officiellement troisième gardien du PSG, qui aura sa chance en cas de blessure de Lucas Chevalier.

La Russie panique pour Safonov « Malheureusement, cette situation n’est pas inédite pour Matvey Safonov. Un incident similaire s’est produit lors du match contre le Nigeria. Certes, l’erreur était différente, mais le résultat fut tout aussi désastreux. Les raisons des bourdes du Russe sont évidentes: un manque de rythme. Si votre dernier match remonte à mai, il est illusoire d’espérer des miracles en novembre », écrit-il pour le média russe Sport.ru, avant de poursuivre.