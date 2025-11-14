Officiel : Un joueur du PSG s'annonce à l'étranger !

Jeudi soir, l'équipe de France est parvenue à décrocher son ticket pour la prochaine Coupe du monde qui se déroulera en Amérique du Nord l'été prochain. Sur les réseaux sociaux, Lucas Hernandez a ainsi savouré ce succès et s'annonce déjà aux Etats-Unis en 2026.
C'est désormais officiel, l'équipe de France sera bien présente à la Coupe du monde l'été prochain sur le sol nord-américain. Larges vainqueurs de l'Ukraine (4-0), les Bleus sont désormais assurés de terminer premiers de leur groupe et sera donc présent au prochain Mondial avec l'espoir de décrocher une troisième finale de suite, voire une troisième étoile.
Lucas Hernandez se voit déjà aux Etats-Unis
Une qualification largement célébrée par les Bleus y compris par Lucas Hernandez, taulier de Didier Deschamps malgré un statut de remplaçant au PSG. Sur les réseaux sociaux, l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid a ainsi posté une photo avec tout ses coéquipiers, et un message dans lequel il écrit « GO » avec une flèche qui montre le drapeau des Etats-Unis. Lucas Hernandez se voit donc déjà de l'autre côté de l'Atlantique.
Deschamps savoure la qualification
De son côté, Didier Deschamps a savouré cette qualification pour la Coupe du monde qui sera sa dernière compétition internationale sur le banc des Bleus : « On avait cet objectif, on l'a atteint. Je comprends que ce soit logique et normal qu'on se qualifie, mais on avait des adversaires. On ressent beaucoup de fierté, avec le staff et le groupe. Il ne faut pas banaliser. Je ne suis pas quelqu'un de très expressif - peut-être un peu plus dans la vie qu'ici -, mais il faut apprécier. Je n'ai pas eu l'occasion de voir l'Amérique comme joueur. Cela fait partie de la vie : on ne peut pas tout gagner, tout avoir. Mais il y avait de la joie ce (jeudi) soir, malgré le contexte de ce match ».