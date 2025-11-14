Officiel : Un joueur du PSG s'annonce à l'étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi soir, l'équipe de France est parvenue à décrocher son ticket pour la prochaine Coupe du monde qui se déroulera en Amérique du Nord l'été prochain. Sur les réseaux sociaux, Lucas Hernandez a ainsi savouré ce succès et s'annonce déjà aux Etats-Unis en 2026.

C'est désormais officiel, l'équipe de France sera bien présente à la Coupe du monde l'été prochain sur le sol nord-américain. Larges vainqueurs de l'Ukraine (4-0), les Bleus sont désormais assurés de terminer premiers de leur groupe et sera donc présent au prochain Mondial avec l'espoir de décrocher une troisième finale de suite, voire une troisième étoile.

Lucas Hernandez se voit déjà aux Etats-Unis Une qualification largement célébrée par les Bleus y compris par Lucas Hernandez, taulier de Didier Deschamps malgré un statut de remplaçant au PSG. Sur les réseaux sociaux, l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid a ainsi posté une photo avec tout ses coéquipiers, et un message dans lequel il écrit « GO » avec une flèche qui montre le drapeau des Etats-Unis. Lucas Hernandez se voit donc déjà de l'autre côté de l'Atlantique.