Proche d'Ousmane Dembélé, il va boucler une énorme signature au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà actif en coulisses afin de préparer les prochains mercatos, le PSG s'intéresse notamment à Dayot Upamecano, dont le contrat au Bayern Munich s'achève en juin prochain. Et le club de la capitale possède un atout de taille dans ce dossier puisque l'agent du défenseur central n'est autre que Moussa Sissoko qui représente déjà plusieurs joueurs au PSG, à l'image d'Ousmane Dembélé.

En fin de contrat au Bayern Munich en juin prochain, Dayot Upamecano sera très convoité dans les prochaines semaines. Le PSG serait notamment intéressé mais il faudra rivaliser avec plusieurs grands clubs européens dont le Real Madrid. Cependant, comme le souligne le journaliste de RMC Fabrice Hawkins, le club de la capitale peut compter sur l'agent de l'international français, un certain Moussa Sissoko, qui gère notamment les intérêts d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani.

Le PSG s'active pour Upamecano « Dayot Upamecano, l'équation est simple. Il est en négociations avec le Bayern Munich. J'ai même envie de dire en négociations avancées parce que ça fait un long moment maintenant qu'il est en tractation. La situation est simple. Soit il prolonge avec le Bayern Munich et donc il accepte le contrat qui lui est proposé sachant qu'il est position de force puisqu'il arrive en fin de contrat et c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde. Soit il ne prolonge pas et alors, il aura une offre du PSG sur la table », révèle-t-il dans le podcast de RMC After Paris, avant de poursuivre.