Transfert au PSG : Discussions confirmées avec «l'un des meilleurs du monde» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Confronté à une cascade de blessures, le PSG pourrait être tenté de renforcer drastiquement son effectif dans les prochains mois. Ainsi, la situation de Dayot Upamecano ne passe pas inaperçue à Paris puisque son contrat au Bayern Munich s'achève en juin prochain, et le PSG préparerait déjà une offre si l'international français repoussait les avances du club bavarois.

C'est un dossier qui agite le mercato en Europe. Dayot Upamecano voit son contrat au Bayern Munich prendre fin en juin prochain, et l'opportunité de récupérer libre l'un des meilleurs défenseurs du monde ne laisse personne indifférent. Pas même le PSG. Journaliste de RMC, Fabrice Hawkins confirme ainsi que le club de la capitale se tient prêt à dégainer une offre.

Upamecano, le PSG se tient prêt ! « Dayot Upamecano, l'équation est simple. Il est en négociations avec le Bayern Munich. J'ai même envie de dire en négociations avancées parce que ça fait un long moment maintenant qu'il est en tractation. La situation est simple. Soit il prolonge avec le Bayern Munich et donc il accepte le contrat qui lui est proposé sachant qu'il est position de force puisqu'il arrive en fin de contrat et c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde. Soit il ne prolonge pas et alors, il aura une offre du PSG sur la table », révèle-t-il dans le podcast de RMC l'After Paris, avant de poursuivre.