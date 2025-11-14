Transfert au PSG : Discussions confirmées avec «l'un des meilleurs du monde» !

Confronté à une cascade de blessures, le PSG pourrait être tenté de renforcer drastiquement son effectif dans les prochains mois. Ainsi, la situation de Dayot Upamecano ne passe pas inaperçue à Paris puisque son contrat au Bayern Munich s'achève en juin prochain, et le PSG préparerait déjà une offre si l'international français repoussait les avances du club bavarois.
C'est un dossier qui agite le mercato en Europe. Dayot Upamecano voit son contrat au Bayern Munich prendre fin en juin prochain, et l'opportunité de récupérer libre l'un des meilleurs défenseurs du monde ne laisse personne indifférent. Pas même le PSG. Journaliste de RMC, Fabrice Hawkins confirme ainsi que le club de la capitale se tient prêt à dégainer une offre.
Upamecano, le PSG se tient prêt !
« Dayot Upamecano, l'équation est simple. Il est en négociations avec le Bayern Munich. J'ai même envie de dire en négociations avancées parce que ça fait un long moment maintenant qu'il est en tractation. La situation est simple. Soit il prolonge avec le Bayern Munich et donc il accepte le contrat qui lui est proposé sachant qu'il est position de force puisqu'il arrive en fin de contrat et c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde. Soit il ne prolonge pas et alors, il aura une offre du PSG sur la table », révèle-t-il dans le podcast de RMC l'After Paris, avant de poursuivre.
«C'est l'un des meilleurs défenseurs du monde»
« Après, à voir ce qu'il fera parce que le Real Madrid s'intéresse à lui, d'autres clubs aussi. Ce sont les négociations qui se font avec les agents et avec les directeurs sportifs. Et en plus son agent c'est Moussa Sissoko. A Paris, on le connaît très bien puisque c'est quand même l'agent d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani qui est toujours sous contrat. Donc c'est aussi le jeu des négociations. Mais ce qui est certains c'est qu'il est vraiment en position de force et que si Paris peut s'engouffrer pour essayer de faire un coup comme ils l'ont fait avec des joueurs de cet agent, ils ne vont pas se gêner », ajoute Fabrice Hawkins.