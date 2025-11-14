Le PSG vire un attaquant, grosse annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ejecté par les dirigeants du PSG où il n'avait absolument pas réussi à se mettre en valeur durant son passage entre 2022 et 2024, Hugo Ekitiké a inscrit son tout premier but en équipe de France sur la pelouse du Parc des Princes jeudi soir. Une belle ironie du sort pour le buteur de Liverpool, qui a réagi après cette soirée un peu particulière dans sa carrière.

C'est un fait, le passage d'Hugo Ekitiké (23 ans) au PSG s'est apparenté à un énorme flop, lui qui avait été recruté en provenance du Stade de Reims dans le cadre d'un transfert avoisinant les 30M€. Barré par une rude concurrence offensive (Mbappé, Neymar, Messi), le jeune buteur n'avait jamais réussi à se mettre en valeur, et les dirigeants ont rapidement perdu patience à l'époque avec Ekitiké qui a été poussé au départ un an et demi plus tard. Aujourd'hui, le joueur cartonne avec une place de titulaire à Liverpool et un nouveau statut avec l'équipe de France avec qui il a enfin inscrit son premier but jeudi soir contre l'Ukraine (4-0), sur le terrain... du PSG !

« Ce but est spécial... » Ce succès permet à l'équipe de France de valider officiellement son ticket pour la prochaine Coupe du Monde, et Hugo Ekitiké a réagi en zone mixte en faisant notamment référence à son expérience ratée avec le PSG : « On n'a pas vraiment eu le temps de fêter. C'est une satisfaction personnelle. Il y a encore un match après (dimanche en Azerbaïdjan), j'espère encore continuer à marquer et performer. Pour aujourd'hui, je suis content, c'est bien. Ce but ? Il est spécial. C'est un stade que je connais bien. Marquer mon premier but en équipe de France ici, c'est un peu symbolique. Le coach était content pour moi. Il m'a fait confiance en me donnant ces minutes, j'espère que je lui ai rendu mais j'ai senti qu'il était content », a indiqué le buteur de Liverpool.